75歳・神田正輝、俳優仲間たちとゴルフを満喫 西岡徳馬が“ひげ姿”の近影を公開「久しぶり」「お元気そうで何よりです」「イケオジ」
俳優の神田正輝（75）が22日、俳優仲間である西岡徳馬（79）のインスタグラムに登場。同じく俳優の里見浩太朗（89）と共にゴルフを楽しんだことが伝えられ、和やかな3ショットが公開された。
【写真】「お元気そうで何よりです」「イケオジ」西岡徳馬＆里見浩太朗とオフを満喫する75歳・神田正輝
西岡は「寒波の中 戸塚カントリーで里見浩太朗さんの黄門様 私と神田正輝の助さん角さんでゴルフやりました」とユーモアたっぷりに報告。
続けて「その後、都内某所で食事 黄門様にご馳走になりました！」と明かし、食事の席で笑みがあふれる3人の記念ショットを公開した。
最後には「超寒かったけど十歳上の里見さん 四才歳下の正暉と楽しかったですわい」と語り、充実した1日になったことを伝えていた。
コメント欄には「仲間や先輩後輩との時間は楽しいですよね 長年お付き合いが続くのは羨ましくもあります」「楽しい時間が過ごせた様子ですね」「みなさん、お若い」「貴重な写真ですね！名優がそろった素敵な写真です！」「イケオジ」「いい写真ですね」「朝からほっこりしました」との声が。
2024年9月末に27年半にわたって出演したABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）を卒業し、頻繁なメディア出演がなくなった神田の近影には「神田正輝さん久しぶりですね」「神田様もお元気そうで何よりですね」「神田さんの近況、素敵な仲間に囲まれてなんかホッコリしています」との声が寄せられている。
【写真】「お元気そうで何よりです」「イケオジ」西岡徳馬＆里見浩太朗とオフを満喫する75歳・神田正輝
西岡は「寒波の中 戸塚カントリーで里見浩太朗さんの黄門様 私と神田正輝の助さん角さんでゴルフやりました」とユーモアたっぷりに報告。
続けて「その後、都内某所で食事 黄門様にご馳走になりました！」と明かし、食事の席で笑みがあふれる3人の記念ショットを公開した。
コメント欄には「仲間や先輩後輩との時間は楽しいですよね 長年お付き合いが続くのは羨ましくもあります」「楽しい時間が過ごせた様子ですね」「みなさん、お若い」「貴重な写真ですね！名優がそろった素敵な写真です！」「イケオジ」「いい写真ですね」「朝からほっこりしました」との声が。
2024年9月末に27年半にわたって出演したABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）を卒業し、頻繁なメディア出演がなくなった神田の近影には「神田正輝さん久しぶりですね」「神田様もお元気そうで何よりですね」「神田さんの近況、素敵な仲間に囲まれてなんかホッコリしています」との声が寄せられている。