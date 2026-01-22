歌手郷ひろみ（70）が22日、インスタグラムを更新。12日午前7時12分に92歳で亡くなった母、原武輝代さんとのショットを投稿した。

「お母さんありがとう。心を寄せてくれた皆さん、本当に感謝しています」と輝代さん、関係者らへ感謝を伝え、額縁に飾られた輝代さんとのツーショット写真を投稿した。

額縁に飾られた写真は輝代さんの誕生日祝いのものと思われ、バースデーケーキを前に、郷と輝代さんは笑みを浮かべている。

この投稿にフォロワーからは「いつまでもお元気でいらっしゃったのに…寂しいです」「お母様、良いお顔されていますね」「お母様、これからもずっと見守って下さいますね」とコメントが寄せられている。

郷はたびたび自身のインスタグラムに、輝代さんの誕生日を祝うツーショット写真を投稿。25年8月にも、92歳のバースデー祝いを投稿。「めちゃくちゃ元気だよ。いつまでも笑顔で元気でいてもらいたいよ」とし、「こうやって毎年みんなで祝える事はありがたいよねぇ」とつづっていた。

輝代さんは12日に死去し、東京・桐ケ谷斎場で告別式が執り行われ、喪主を務めた郷が手紙を読み上げた。