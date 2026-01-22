絆を感じる2人の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で53万9000回再生を突破し、「一生懸命生きてる姿に感動しました」「優しい愛で絆が生まれたんだね」「お顔を見れば一目瞭然」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『いま、幸せですか？』四肢が麻痺した犬を保護→いつも不安そうな顔をして…感動が止まらない『現在の光景』】

四肢が麻痺した犬を保護

Instagramアカウント「maririn_77」の投稿主さんは、チャーリーちゃん＆ニベアちゃんという2匹のわんこと暮らしています。その他に、保護団体の預かりボランティアも行っているそう。今回は、保護団体から預かった『しゅん』くんのエピソードを紹介しました。

しゅんくんは、生まれつき四肢が麻痺していたといいます。そのため、自力で歩くことは困難。動きにくさが影響しているのか、気に入らないものを噛んだり、触られるのを嫌がるという癖もありました。迎えたばかりの頃は、いつも不安そうな顔をしていたそうです。

今を全力で生きている

難しい問題を抱えたしゅんくんにとって何が正解なのか、毎日悩んだという投稿主さん。どうしてあげたら楽なのか、泣き続けているのはなぜなのか、最初はまったくわからなかったといいます。そもそも生きていて辛くないのか…。そんなことまで考えてしまったとか。

専門医を受診した際も、「生きているのが奇跡」「安楽死レベルの状態」などと言われるばかり。

それでも、毎日一緒にいるうちに、少しずつ笑顔が増えてきたといいます。気が付くと、投稿主さんのことが大好きになり、後を追うようになったそう。あれだけ嫌がっていた抱っこも、今ではすっかり抱っこ好きになったのでした。

最大のピンチを乗り越えて…

そんな中、突然しゅんくんの容体が悪くなるという事件が起きました。体が動かなくなり、危ない状態と診断されたそう。しかし、投稿主さんには、しゅんくんが生きるのを諦めたように見えなかったのです。

奇跡的に、しゅんくんの体は回復。「安心させてあげよう」と、冷静に介護を続けたことが功を奏したようです。回復した姿を想像しながら、必死にお世話を続けていたといいます。

しゅんくんに言葉が通じるなら…「いま、幸せですか？」と投稿主さん。仲間と一緒に弾けるような笑顔を浮かべるしゅんくんからは、愛されて満たされている様子が伝わってくるのでした。

この投稿には「優しい人に会えてよかったね」「幸せそうな表情に涙がでました」「これからも幸せな犬生を過ごしてね」などの温かなコメントが寄せられています。わんこたちとの心温まる日常はInstagramアカウント「maririn_77」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「maririn_77」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。