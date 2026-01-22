予想外すぎる名前を持っていたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「うちはブロッコリーだった」「フラミンゴでした」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬の血統書』が届いたので確認したら…衝撃的な『本当の名前』】

血統書を見てみたら…

TikTokアカウント「user6148114813061」の投稿主さんは、カニンヘンダックスの『おこげ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。おこげちゃんは、甘えん坊でちょっぴり胴が長めのわんこ。友達犬と遊ぶことが大好きな、元気いっぱいの男の子です。

おこげちゃんは、生後2ヶ月のときに投稿主さんの家にやってきたそう。1ヶ月ほど経ち、おこげちゃんの血統証明書が送られてきました。じっくり目を通していると、ある個所で目が止まってしまったそう。それは、冒頭に記載されていた「登録名」。ブリーダーさんが付けてくれた名前です。

凛々しい名前にびっくり！！

おこげちゃんの登録名は、「フローエンス・ジェイピー・ディスベルト」！！想像以上に仰々しい名前に、思わず驚いてしまったといいます。可愛い顔とのギャップがあまりにもすごい…！！

登録名は、「フローエンス・ジェイピー(JP)」までが犬舎の名前。「ディスベルト」が犬の名前になります。投稿主さんによって「おこげ」ちゃんと命名されましたが、どちらの名前もとっても素敵です♡

そのため、投稿には「うちもフローエンスです！」「同じ犬舎さんがいっぱいで嬉しい」などたくさんの反響があったようです。長くて凛々しい名前からは、さまざまな情報が分かるようですね♪

TikTokアカウント「user6148114813061」には、おこげちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

