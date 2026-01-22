Samsung Galaxy Tab S11

インターネットイニシアティブ（IIJ）は22日、「IIJmioサプライサービス」でサムスン電子製のAndroidタブレット「Samsung Galaxy Tab S11」と「Samsung Galaxy Tab S10 FE」を発売した。モバイルルーターを同梱したオリジナルセットで提供され、価格はS11が12万9030円（分割時は5380円×24回）、S10 FEは8万3820円（同3499円×24回）。

また、どちらもIIJmio ギガプランの回線申し込みと同時に購入すると、「回線セット特価」で購入できる。2月2日までにギガプランと対照端末を同時に申し込むと、端末価格が割引される。

割引後の価格は、「Galaxy Tab S11」が10万4800円（分割時は4368円×24回）、「Galaxy Tab S10 FE」は6万7800円（同2827円×24回）。

「Samsung Galaxy Tab S11」は、チップセットに「MediaTek Dimensity 9400+」を搭載。メモリーは12GB、ストレージは128GB、8400mAhのバッテリーを備える。ディスプレイは、約11インチ（2560×1600、最大120Hz）、クアッドスピーカーを備える。Sペンが付属する。

「Samsung Galaxy Tab S10 FE」は、チップセットに「Exynos 1580」を搭載。メモリーは8GB、ストレージは128GB、8000mAhのバッテリーを備える。ディスプレイは、約10.9インチ（2304×1440、最大900Hz）、デュアルスピーカーを備える。Sペンが付属する。

Samsung Galaxy Tab S10 FE