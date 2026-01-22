お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんは1月21日、自身のInstagramを更新。映画『ズートピア2』のバースデーケーキを公開しました。（サムネイル画像出典：高橋茂雄さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんは1月21日、自身のInstagramを更新。映画『ズートピア2』のバースデーケーキを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】サバンナ高橋がプレゼントされた『ズートピア2』のバースデーケーキ

「世界に一つのバースデーケーキ」

高橋さんは「ズートピア2超メガヒット御礼舞台挨拶の後、誕生日ケーキをいただきました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。同作でクロウハウザーの日本版声優を務めたこともあり、クロウハウザーが中央に大きくプリントされています。また、人参やドーナツの形をしたお菓子も付いており、高橋さんも「うっうっうっれしーーーー！　クロウハウザー最高にかわいいです」と興奮した様子です。

ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「クロウハウザーかわいすぎる」「1番大好きなキャラです」「可愛いくて楽しいケーキ」「世界に一つのバースデーケーキ」「大ヒットも改めておめでとうございます」などの声が寄せられました。

『ズートピア2』関連投稿はほかにも！

2025年12月5日の投稿では「ズートピア2いよいよ本日公開です　僕はクロウハウザーの声やらせてもらいました！」と告知していた高橋さん。同作のキャラクターが数多くプリントされたバス風のオブジェと撮影したソロショットも載せています。また、同年11月18日の投稿では「ズートピア2のゲリライベント！」とつづり、パウバート役を務めたHey! Say! JUMPの山田涼介さんとのツーショットも公開。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)