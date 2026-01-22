「引退しても俳優で食ってける」サッカー日本代表、パリでのイケメン姿に反響「モデルの方ですか？！」
サッカー日本代表でフランス2部のスタッド・ランスでプレーする中村敬斗選手は1月21日、自身のInstagramを更新。ハイブランドのイベントに出席した際のイケメンショットを披露しました。
【写真】中村敬斗のイケメンショット
写真の1枚目は、パネルの前でクールに決めたイケメンショットです。黒いパンツにカーキのブルゾンを羽織り、手にはキツネ型のかわいい「フォックス・バッグ」を持っています。4、8枚目は凱旋門をバックにした全身ショットで、すらりと長い脚が際立ち、モデルのような抜群のプロポーションです。
ファンからは、「かっこよすぎる」「モデルの方ですか？！」「パリを漫喫していますね」「引退しても俳優で食ってける笑」「目も心も保養されました」「美しいっていう言葉がとてもしっくりくる」「上品な敬斗くんの雰囲気いいね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「上品な敬斗くんの雰囲気いいね」中村選手は「昨夜の@louisvuitton（ルイ・ヴィトン）のファッションショー」と英語でつづり、9枚の写真と1本の動画を投稿。パリで開催されたルイ・ヴィトンのファッションショーを観覧した様子を披露しています。
「2026年最初の試合勝利！」普段はサッカーについての投稿も行っている中村選手。5日には「2026年最初の試合勝利！ 遅くなりましたが今年も応援よろしくお願いします！！」と、新年のあいさつを投稿していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
