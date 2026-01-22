ニュースのその先を考える記者解説。衆議院解散が23日に迫っています。きょうのテーマは、「投票前に考える 日本の外交」です。

政治部・外務省担当の長谷記者が、衆議院選挙のポイントについて解説します。

選挙では消費税や物価高対策など私たちの暮らしに直結する政策に目が行きがちですが、もう一つ、投票する際に注目して欲しいことがあります。

それが、こちらです！

「日本の外交戦略」です。

今、日本の外交をめぐっては、高市総理の台湾有事に関する発言をきっかけに、日中関係が急速に悪化しましたよね。

日本がどう外交するかによって、私たちの日々の暮らしにも直接、影響が出てくるかもしれないんです。

――影響…どんなことですか？

中国はパキスタンやスリランカ、バングラデシュなどのインド洋諸国を支援し港の建設を行っているんですが…実は、この海域は日本に石油などを運ぶためのルートでもあるんです。

――ただ、中国が港を作っても、この海域は通れますよね？

通常なら通れます。

ですが…中国といえば、これまでも尖閣諸島周辺で日本の領海に何度も侵入しています。

また、南シナ海ではフィリピン船に対して中国海警局の船が放水するなど「ルールを逸脱した強引な海洋進出」を行っています。

つまり、この地域で影響力を増している中国の行動次第では、このルートが脅かされる、生活に必要な資源などが届きにくくなるリスクがあるとの指摘があります。

――これに対して日本はどう対応しているのでしょうか。

中国を念頭に日本が外交の柱とするのが「自由で開かれたインド太平洋」、通称「FOIP」です。

これは「ルールに基づく国際秩序」で、地域の安定と平和を目指す理念を他国にも広げようというものです。

――国同士がルールを守ることで国際秩序を保つということですね？

日本はこの理念を実現するため、具体的にどんな外交戦略をしているのか、インドで取材をしてきました。

先週、茂木外務大臣が視察したのは…デリーに広がる鉄道です。

長谷記者

「インドの鉄道、デリーメトロのホームに来ています。多くの人が順番を守って整列しています」

客が乗車ルールを守らずに事故も起きていたというインドの鉄道ですが、デリーメトロでは列に並び、乗車する様子が。

ホームには数分間隔で、時間通りに続々と電車が入ってきます。

乗客

「デリーメトロは私たちの生活を変えました」

「女性も子どもも安心して乗れます」

女性専用車も。

実は、日本の支援によって作られています。

今までは女性が安心して乗れる公共の交通機関が少なかったインド。

建設に関わったオリエンタルコンサルタンツグローバル 阿部 玲子 執行役員

「1人で乗ってどこにでも行けて、（女性の）雇用率の大幅なアップに繋がりました」

背景にあるのは日本の外交戦略です。

鉄道のようなインフラ開発などを様々な国に支援することで、日本の存在感を高めています。

――他国を支援することで連携を強化しようという外交戦略なんですね？

はい。実際、日本の来年度予算案ではODA＝政府開発援助の無償資金協力が1531億円と3年ぶりに増額し、力をいれていることが分かります。

一方で日本の同盟国で、FOIPを一緒に進めてきたアメリカに視点を変えてみましょう。

トランプ大統領はベネズエラでの軍事作戦などを行っていますが…

アメリカの行動は国際ルールや秩序を守っているとは言いがたい中で、日本は批判も賛同もしない立場をとっています。

このような同盟国のアメリカへの配慮とも言える日本政府の姿勢に対して、矛盾ではないかとの指摘も出ています。

――日本は曖昧な立場ということですね？こうした中、衆議院選挙の公示が27日に控えています。投票前に長谷記者が伝えたいことは。

中国とどう向き合うのか、アメリカとどこまで歩調を合わせるのか。その政府の選択が私たちの生活に影響を及ぼすかもしれません。

色々な角度から日本の外交戦略を知り、今の外交を続けて欲しいかどうかを投票する際のひとつのポイントにしていただけたらと思います。