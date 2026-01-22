年間約15万人が訪れる、熊本県の「御船町恐竜博物館」。

【写真を見る】「これが恐竜の目線か」博物館の大掃除に密着 骨格標本もスッキリ？ 熊本県・御船町恐竜博物館

吹き抜けのある2階建ての館内には、恐竜の全身骨格など約1万9000点が所蔵・展示されています。

2025年には、展示していた化石が新種の翼竜だったことが判明するなど世界的な発見が相次ぎ、話題になりました。

そんな博物館で年末の休館日に行われたのが、毎年恒例、約20人のスタッフ総出の大掃除です。

1年分の汚れをさっぱり！大掃除に密着

日本で初めて発見された肉食恐竜「ミフネリュウ」の化石のガラスケースが開けられました。

近づいて見てみると…台座と化石には1年分のほこりが積もっています。

拭きあげる前と後を比べると、化石がより立体的に見えてきました。

しかし、なぜガラスケースに囲まれているのに、ほこりが積もるのでしょうか？

その理由はケースの隙間にありました。

御船町恐竜博物館 学芸員 池上直樹さん「フレームを作らず、より見やすいように設計してあるので、細かいほこりが中に入ってしまう」

化石を見やすくするためには、工夫に加えて、細かな手入れも大事なのです。

「憧れ」の背中

展示物にはレプリカと本物があり、本物に触ることができるのは学芸員だけです。

学芸員の作業を見つめる男性がいました。博物館で働く町役場の職員、松下風喜さん（35）です。

御船町恐竜博物館 松下風喜さん「まだ2年目なので、私は触れないです。憧れです」

博物館で働くうちに、恐竜の虜になった松下さん。去年、恐竜の知識をはかる「恐竜学検定」で中級を取得し、今年は上級にチャレンジするそう。

そんな松下さんが担当するのは…

博物館の目玉でもある恐竜の全身骨格です。

松下さん「標本（レプリカ）を触る掃除は私も初めての経験なので、ご指導いただきながらしっかり清掃していきたいと思います」

キラキラと舞い上がる「ほこり」

モップを片手に、はしごに上ってほこりを落としていきます。

松下さん「うわ～、こえ～…結構溜まってますね。白くなっています」

カメラマン「画面上で見ると、ほこりの中にいますよ」

それもそのはず。全身骨格は、太く、平らな骨が多いため、特にほこりが溜まりやすいのだとか。

見えないところに溜まった1年分のほこりを掃除すると、次は全長25mの「ブロントサウルス」の掃除に取り掛かりました。

「うわっ高っ」

御船町恐竜博物館 学芸員 池上直樹さん「今から1億5000万年前くらいの北アメリカにいた四足歩行の大きな恐竜です。高さは…計ったことがないですが5mくらいですかね？背中が」

松下さん「うわっ高っ…あ～緊張する。ほこり、すごいですよ」

松下さん「ほこりで白くなっているんですけど、拭くことで本来の黒色が表れていきます」

松下さんがほこりを落とす足元には、手袋装着のスタッフたちがいます。

砂場を再現した床を撫でるように、落ちたほこりをかき集めるのです。松下さんも作業に合流しました。

松下さん「多いです、いっぱい落ちてますよ、ほこり。やっぱり掃除しないといけないなと思いますね」

全身骨格のエリアをスタッフ総出で清掃すること1時間半。骨には艶と重厚感が戻りました。

これで、2026年も来館者を迎える準備が整いました。

松下さん「愛着が強まりました。恐竜の目線って、こうだったんだって。ちょっと恐怖心が…(笑)来年も骨格の清掃を担当したいと思います」