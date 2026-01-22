元ＮＨＫの神田愛花が２２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、フジテレビのアナウンサー試験の思い出を話すも、あまりの生々しさにハライチ澤部佑から「あんまりフジテレビさんで言わない方が」とツッコまれた。

この日は元テレ東の森香澄がゲスト。フジテレビも受け、最終試験でテンパってミス連発した…との過去を振り返ると、神田も、フジを受験していたと告白だ。

「ＮＨＫは特殊で、記者と同じ段階を踏むんですけど、フジテレビさんは最初の面接で落ちてて…。多分あの質問なんですけど」と切り出した。

そして「『君、面白いことできるの？』って言われたんです。当時のフジテレビはヤンチャだからね」と振り返り、「まじめに『はい、仕事だったらできます』って言ったら、目の前の書類選考の落ちの方にポンって履歴書入れられて。落ちたって」と目の前で振り分けられてしまったという。

これにはスタジオも「やばっ」「怖っ」などの声が。神田は「真面目に答えちゃダメだったんでしょうね」と振り返るも、澤部は「あんまりこれ、フジテレビさんで言わない方が」とツッコんでいた。