¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê£³£µ¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ø¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡Ù¤ÎÆü¡×µÇ°ÆüÀ©ÄêÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¡×¤Î¾®µÜ»³ÍºÈô¡Ê£µ£²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£±·î£²£²Æü¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¤ÎÍâÆü¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊµÇ°Æü¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ø¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡Ù¤ÎÆü¡×¤òÀ©Äê¡£ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëÅÐÏ¿¾Ú¤Î¼øÍ¿¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
à¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥Èá¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÆÃÏ¤ÈÏÉ¸«¤Ï¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÆü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£µÆÃÏ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¹¥¤·ù¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥ì¡¼¤ÏÀäÂÐ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²æ¤¬²È¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢ÏÉ¸«¤Ï¡ÖÎ¥Æý¿©¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¥«¥ì¡¼¤òÎäÅà¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥«¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡£»Ò¤É¤â¤Î¶ì¼ê¤Ê¿©ºà¤òºÙ¤«¤¯¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼¤ÎÌ£¤ËÊ¶¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¤½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Ë¥«¥ì¡¼¤òÄ´Íý¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà²ÈÄí¥«¥ì¡¼á¤ò¸ø³«¡£
¡¡£²»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëµÆÃÏ¤Ï¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬£µºÐ¤Ç¡¢²¼¤Î»Ò¤¬¤Þ¤À£±£°¤«·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Å¸ý¤ÈÃæ¿É¤òÊÌ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤À¤±¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¤ÎÏÉ¸«¤Ï¡Ö»ä¤ÏÏÂÉ÷¥«¥ì¡¼Ã´Åö¡£ÍÎÉ÷¤Î¥«¥ì¡¼¤ÏÉ×¤¬ºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤á¤¸¤ÈÄ¹¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÃæÇ»¥½¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£