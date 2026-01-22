日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は２２日、ボブスレー男子２人乗りのミラノ・コルティナ五輪出場枠の解釈ミスで出場の可能性が消滅した件について、ヒアリング結果を報告した。

日本が出場を目指していた男子２人乗りは、男子４人乗りの国際大会の成績も合算した上で枠を争う方式だった。２０２４年にルール変更が決まったが、日本連盟は把握作業を怠り、男子４人乗りの遠征を実施していなかった。発覚の経緯については、２日に「大会出場のため海外遠征中、競技会場において、他国選手より日本選手に対し、４人乗り種目に出場していないことにより本大会の出場資格を満たしていないはずだとの指摘がありました」と説明した。

その後国際ボブスレー・スケルトン連盟（ＩＢＳＦ）に確認をしたところ「日本チームは本大会の出場資格を有していない」と返答が来た。そして「コーチが選手に対し、本大会に出場ができなくなったことの説明と謝罪を行いました」と明かした。

今回の問題は「資格取得システム変更に関する通知及び説明に関するメールを受領していましたが、その内容を適切に確認、管理及び共有する体制が構築されていませんでした」と謝罪。

さらに「２５年夏ごろ以降、選手がコーチに対して、本大会の出場資格を確認したところ、コーチが選手に対して、出場資格に関する誤った内容を複数回にわたり伝達していた事実が確認されました。すなわち、当連盟において、出場資格に関する正確な情報が組織として適切に確認・共有されておらず、その結果、選手に対して誤った認識が伝わる状況が生じていました」と原因を分析した。

ただ「ＩＢＳＦからの情報を適切に確認、管理及び共有する体制が構築されていなかった点にあり、当該コーチのみの責任とするものではありません。本大会出場資格の確認等は当連盟の責務であり、選手は競技に専念していただく立場にあると当連盟は認識しております。当連盟は、本件に関して、選手のみなさまに一切の責任はないと考えております」との見解を公表。今後は再発防止に努めていくという。