【「AYANEO POCKET DMG 国内正規版」新色「ブライトシルバー」】 1月22日 発売 価格：75,980円～

天空は、AYANEO社が開発した縦型Androidゲーミングデバイス「AYANEO POCKET DMG 国内正規版」の新色「ブライトシルバー」を本日1月22日に発売する。価格は75,980円から。

「AYANEO POCKET DMG」は、クラシックなデザインに高性能SoC「Snapdragon G3x Gen2」を搭載した縦型Androidゲーミングデバイス。

今回登場する新色「ブライトシルバー」は、高密度メタリック塗装を施したプレミアムな質感が特徴で、クラシックな縦型デザインを継承しつつ、金属的な光沢を持つ仕上げにより、シリーズの中で最も重厚感のある外観を実現している。

なお、新色の追加に伴いラインナップ全体の価格改定を実施。また、国内正規版は、AYANEO社が提供するグローバル保証に加え、天空グループによる国内1年間の保証を付帯。購入後1年を超えた場合でも、ボタンの修理やバッテリー交換などのアフターサポートを国内拠点で提供（注）するため、安心して利用できる。

（注）修理料金は個別にお見積もりが必要。

「AYANEO POCKET DMG」主な特長

【「AYANEO POCKET DMG 国内正規版」主な仕様・価格】

・3.92インチの有機EL（OLED）ディスプレイを搭載し、419PPIの高精細な映像体験を提供

・ゲーム用端末で、ボタン配置やグリップ感など、クラシックなデザインを残しつつ、アナログスティックやタッチパッドなど、現代のゲーミング環境にも対応できるように設計

・大型冷却ファンを搭載し、長時間のゲームでも熱によるパフォーマンスの低下を最小限に抑える

・6,000mAhのバッテリーを搭載し、PD急速充電にも対応

・ゲームタイトルの管理のほか、消費電力やファン回転数などのパフォーマンス制御、タイトル別のボタンマッピングの記録など、様々な機能に対応した管理アプリを搭載