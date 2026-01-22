GENERATIONS数原龍友、自身のライブに世界的メジャーリーガー訪れる 2ショットに驚きの声「予想外の繋がり」「交友関係すごい」
【モデルプレス＝2026/01/22】GENERATIONSの数原龍友のスタッフX（旧Twitter）が、1月21日に更新された。世界的メジャーリーガーとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】ジェネメンバーのライブに訪れた世界的メジャーリーガー
1月19日に大阪・ビルボードライブ大阪公演にて数原のソロライブ「KAZ Billboard Live 2025-2026 “Sweet Dreams”」を開催したのを受け、同アカウントは「山本由伸投手にお越しいただきました ありがとうございました！」と数原と米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手の2ショットを公開。2人は仲睦まじい雰囲気で、笑顔を見せている。
この投稿には「予想外の繋がりでびっくり」「交友関係すごい」「山本選手がライブ来てたの激アツ」「どこで知り合ったの？」「豪華すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジェネメンバーのライブに訪れた世界的メジャーリーガー
◆数原龍友、自身のライブに山本由伸選手が駆けつける
1月19日に大阪・ビルボードライブ大阪公演にて数原のソロライブ「KAZ Billboard Live 2025-2026 “Sweet Dreams”」を開催したのを受け、同アカウントは「山本由伸投手にお越しいただきました ありがとうございました！」と数原と米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手の2ショットを公開。2人は仲睦まじい雰囲気で、笑顔を見せている。
◆数原龍友＆山本由伸選手の2ショットに反響
この投稿には「予想外の繋がりでびっくり」「交友関係すごい」「山本選手がライブ来てたの激アツ」「どこで知り合ったの？」「豪華すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】