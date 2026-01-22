ノンバイナリー公表で話題のメンバーも所属するXG、新曲MVティザー公開！唯一無二の世界観に釘付け…

日本人メンバーのみで構成されたガールズグループXGが、カムバックへの期待を高めている。

1月21日、XGは公式YouTubeチャンネルを通じて1stフルアルバム『THE CORE-核』のリード曲『HYPNOTIZE』のMVティザーを公開した。

【話題】XG・COCONA、トランスマスキュリン・ノンバイナリーを公表

公開された映像の中でXGは、現実と幻想の境界を柔軟に行き来しながら、洗練された映像美で強烈な印象を残した。深い海の底を思わせる空間と、ガラスの水槽に閉じ込められた謎の生命体がテンポよく交差し、より一層拡張された世界観を映し出している。

（写真＝XGALX）

未来の世界で目覚めた存在を連想させるティザーは、XG特有の独創的なビジュアルスタイリングを通じて、アルバムのキーワード「進化・変化・創造」を鮮明に表現。1月23日午後7時に公開されるMV本編への期待をさらに高めている。

（写真＝XGALX）

ティザーで一部解禁されたメロディーにも注目が集まっている。幻想的なサウンドにリズミカルなピアノが重なるハウスナンバーは、聴く者を催眠にかかったかのような感覚へと導く。 単なる魅惑にとどまらず、自信と主体性、そしてXGならではの強烈なエネルギーを凝縮した楽曲の誕生を予感させる。

1月20日にサプライズ配信されたコンテンツ「Live View: XG’s CORE」も大きな話題を集めた。スタジオの内部に加え、2月からスタートする2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」のリハーサル現場、練習生時代のダンス・ボーカルレッスン映像、メンバーが一緒に食事をする様子まで公開され、過去と現在をつなぐ特別なライブとなった。

特に、アルバムのネタバレを示唆する要素が随所に登場し、チャット欄には「一体何が起きているんだ」「放送事故じゃないのか」「企画が斬新すぎる」など、ファンの熱い反応が相次いだ。

なお、1月23日午前0時にリリースされる『THE CORE - 核』は、グループの最も深い“本質”を詰め込んだ宣言のような作品である。先行公開曲『GALA』『4 SEASONS』をはじめ、『XIGNAL (The Intro)』『ROCK THE BOAT』『TAKE MY BREATH』『NO GOOD』『HYPNOTIZE』『UP NOW』『O.R.B (Obviously Reads Bro)』『PS118』まで、全10曲が収録される。

（記事提供＝OSEN）