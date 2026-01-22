200億ウォン規模の“脱税疑惑”が浮上したチャウヌ、所属事務所が立場発表「確定された事項ではない」【全文】

200億ウォン（約20億円）規模の脱税疑惑に包まれたASTROのチャウヌ側が、沈黙を破って立場を表明した。

1月22日、チャウヌの所属事務所ファンタジオ（Fantagio）は、「今回の件は、チャウヌの母親が設立した法人が実質的な課税対象に該当するかどうかが主要な争点であり、現時点では最終的に確定・告知された事項ではない」と述べた。

続けて「法解釈および適用に関する争点について、適法な手続きに基づき積極的に説明していく予定だ」と伝えた。

さらに「当該手続きが速やかに終了するよう、アーティストおよび税務代理人は誠実に協力する予定であり、チャウヌは今後も国民の一人として、税務申告および法的義務を誠実に履行することを約束する」と強調した。

これに先立ち同日、あるメディアは、チャウヌが所得税などの脱税容疑により、国税庁から200億ウォンを超える追徴課税を通知されたと報じた。これは、これまで芸能人に課された追徴額としては過去最大級とされている。

報道によると、今回の件は、チャウヌが2025年7月に入隊する前に受けた税務調査の結果であり、現在チャウヌ側は、国税庁の決定に不服として請求した「課税前適否審査」の結果を待っている段階だという。

チャウヌは昨年春、ソウル地方国税庁調査4局から脱税容疑で高強度の税務調査を受けていた。今回提起された脱税疑惑は、近年ソン・シギョンやオク・ジュヒョンなど、多くの芸能人に浮上している「一人企画会社」を通じた脱税疑惑と似た構造だとされている。

特にチャウヌの場合、所属事務所ファンタジオと本人の間に、母親チェ氏が設立したA法人が介在していた点が特徴だ。ファンタジオとA法人は、チャウヌの芸能活動支援に関する業務委託契約を結び、それ以降、チャウヌの収入はファンタジオ、A法人、本人の間で分配されていたと伝えられている。

しかし国税庁は、A法人が実質的な役務を提供していない「ペーパーカンパニー」だと判断したという。チャウヌと母親が、最大45％に達する所得税を減らすため、実体のないA法人を設立して所得を分配し、所得税率より20％ポイント以上低い法人税率を適用させる“抜け道”を使ったとみていると報じられている。

なお、チャウヌは昨年5月に国防部軍楽隊に志願し、最終合格した後、同年7月から兵役に就いている。除隊予定日は2027年1月27日だ。

ファンタジオの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。ファンタジオです。

本日報じられた当社所属アーティスト、チャウヌの税務調査に関連する記事について、公式立場をお伝えします。

今回の件は、チャウヌの母親が設立した法人が実質的な課税対象に該当するかどうかが主要な争点であり、現時点では最終的に確定・告知された事項ではなく、法解釈および適用に関する争点について、適法な手続きに基づき積極的に説明していく予定です。

当該手続きが速やかに終了するよう、アーティストおよび税務代理人は誠実に協力していく予定です。

チャウヌは今後も国民の一人として、税務申告および法的義務を誠実に履行することをお約束いたします。

ありがとうございます。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。