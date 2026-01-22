「大好きな2人が並んでる」平野紫耀＆『トッケビ』コン・ユの2ショットが話題！“日韓スター”の共演に反響

Number_iの平野紫耀と、韓国俳優コン・ユの2ショットが話題を集めている。

平野は1月22日、自身のインスタグラムを更新し、「LV」のコメントとともに写真を投稿した。

【写真】平野紫耀、K-POPアイドルと仲良しSHOT

公開された写真は、1月21日（現地時間）にフランス・パリで行われたラグジュアリーブランド「ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）」のファッションショーに参加した際のオフショットだ。

同ショーにはボーイズグループGOT7のジャクソンや、スケートボード選手の堀米雄斗も出席しており、平野は彼らとの写真も公開。そのなかでも特に注目を集めたのが、コン・ユとの2ショットだった。

和やかな雰囲気で言葉を交わす姿や、お茶目な表情で写真に収まる様子まで披露され、日韓のスター同士の交流に視線が集まった。

（写真＝平野紫耀Instagram）1枚目ジャクソン（右）、2枚目堀米雄斗（右）

（写真＝平野紫耀Instagram）コン・ユ（左）と平野紫耀

この投稿を見たファンからは「楽しそう」「素敵な写真」「豪華」「大好きな2人が並んでる」といったコメントが寄せられている。

◇コン・ユ プロフィール

1979年7月10日生まれ。マネジメントSOOP所属。2001年放送のドラマ『学校4』で俳優デビュー。代表作は、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（2016年）、『イカゲーム』（2021年）、映画『トガニ 幼き瞳の告発』（2011年）、『密偵』（2016年）、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、『82年生まれ、キム・ジヨン』（2019年）、『SEOBOK/ソボク』（2021年）など。