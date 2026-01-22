元JYPの日本人も登場、“男性同士”の恋愛番組『ボクらの恋愛シェアハウス4』が過去最高ビジュと話題

韓国動画配信サービス「Wavve」のオリジナル恋愛リアリティ『ボクらの恋愛シェアハウス』が帰ってくる。

シーズン4となる今回、過去最高と言わしめるビジュアルを誇る参加者たちが満を持して登場する。

【写真】ゲイの恋愛番組に参加する日本人練習生

韓国で初めて性的少数者の恋愛を真正面から描き、爆発的な支持を受けてきた『ボクらの恋愛シェアハウス』の最新シーズンが、1月23日より配信開始となる。

今回は過去最高と呼ばれるほど、圧倒的なビジュアルを持つ参加者たちが多数登場することもあり、すでに大きな期待を集めている。

（画像＝wavve）『ボクらの恋愛シェアハウス』

ある参加者が「人は僕の外見をよく褒めてくれる」と自信たっぷりに語ると、また別の参加者は「清純だと言われることが多い」と自己紹介。さらに、誰が見ても“アイドル顔”の参加者が姿を現すと、「とても可愛くてユニークだ」という反応が相次いだ。

そして最後にベールを脱いだ参加者は、“異次元”のルックスで一瞬にして視線を独占。「なんだあの顔立ち」「俳優みたいで本当にかっこいい」と感嘆の声が続き、瞬く間に男性陣の心をかっさらってしまった。多くの参加者が「性格よりもまず顔を見る。刺さったら一直線」「少しワイルドな雰囲気が好きで、まさに理想のタイプ」と率直な好みを明かす。

その後、「第一印象選択」によって行われる相互デートの結果や、微妙な駆け引きが交錯する初日の夜の様子にも注目が集まる。さらに今シーズンでは、「入居期間中に魅力や真剣さをアピールできなければ脱落の可能性がある」という新ルールが導入され、緊張感はいっそう高まる見通しだ。

さらに20日には、JYPエンターテインメントの元練習生で、『Nizi Project Season 2』『BOYS II PLANET』にも出演してきたタイチの参戦が決定。ほかの参加者の顔ぶれにも、期待が高まっている。