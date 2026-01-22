彼女アリの男性でもアイドルに夢中になる理由９パターン
女性アイドルブーム花盛り。中には自分そっちのけでアイドルに熱中する彼氏に不満を持っている女性もいるでしょう。では、どうすれば彼の気持ちをアイドルから取り戻せるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「彼女がいるにもかかわらず、男性が女性アイドルに夢中になる理由９パターン」を紹介します。
【１】若い女の子が集団で楽しそうに歌って踊る姿に青春を感じるから
「アイドルの笑顔になぜか切なくなる」（３０代男性）と、アイドルの持つ青春の香りに男性は惹きこまれるようです。これは、「もう戻れない過去」に懐かしさを感じているだけなので、遊園地などで思い切りはしゃぐような青春っぽいデートに誘ってはいかがでしょうか。
【２】彼女は自分がいなくても生きていけるが、アイドルにはファンである自分の存在が必要だと感じるから
「オレがいないとあのアイドルは終わっちゃう」（３０代男性）など、現実離れした妄想を抱く男性もいるようです。「私もアナタが必要」と彼に甘えてみても目を覚まさないなら、「アイドルと私、どっちが大切なの？」と思い切って強気で迫るのもいいかもしれません。
【３】アイドルが流行っていて友達もみんな応援しているから
「話を合わせないといけないし」（１０代男性）のように、ブームに乗っているだけの男性もかなり多いようです。この場合はいずれ飽きる可能性が高いので、のめり込みすぎないのであれば、放っておいても問題なさそうです。
【４】彼女とは違い、アイドルは嫌な面を見せないから
「オナラもしないし怒らない」（３０代男性）と、遠い存在であるがゆえ、アイドルに過剰な純粋性を感じる男性もいるようです。付き合いが長いと彼の前でもついだらけがちですが、「手をつなぐとドキドキする」と言うなど、ときには交際し始めた頃のような初々しさを見せるといいでしょう。
【５】自分の彼女に似ている雰囲気を感じたから
「彼女に似ていたので気になって」（２０代男性）のように、アイドルに彼女の面影を感じてファンになる男性もいるようです。この場合、彼女と会えない寂しさをアイドルで埋めているだけなので、積極的にデートに誘うなどすると、喜んでもらえるかもしれません。
【６】アイドルの、夢に向かってひたむきに頑張る姿勢に魅力を感じたから
「一生懸命なアイドルを見て、自分も頑張ろうと思える」（３０代男性）など、アイドルの前向きな姿勢に感動している男性も多いようです。必死に仕事に励む様子を見せるなど、彼の刺激になるような行動を意識してみるといいかもしれません。
【７】女性として好きだからではなく、アイドルのパフォーマンスそのものに魅せられたから
「女性にも好きなアーティストがいるのと同じ」（１０代男性）と、ファンになった対象がたまたま女性アイドルという男性もいるようです。彼が熱心にアイドルの魅力を語るなら、試しにライブに足を運び、フラットにそのパフォーマンスを評価してはいかがでしょうか。
【８】彼女よりもアイドルのほうが若いから
「恋愛対象というよりも妹みたい」（３０代男性）という理由で女子中高生のアイドルを応援している男性もいるようです。この場合は、変に対抗して若作りをするより、年齢相応の大人の女性をアピールするほうが、彼には好印象かもしれません。
【９】アイドルはあくまでも芸能人であり、彼女とは別次元の存在だから
「付き合えるわけじゃない」（２０代男性）と、いくら「会いにいけるアイドル」でも、遠い存在だと多くの男性は認識しているようです。ＣＤの大量買いなどをせず、時々ライブに行く程度なら、彼女との比較対象ではないという彼の主張を信じてもよさそうです。
ほかに、男性はどんな理由で彼女がいてもアイドルに夢中になるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（鼠入昌史／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
