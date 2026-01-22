デンジャラス・ノッチ、“秀才”次女が全国模試で「14万人中総合1位」 親子での仕事オファーには「私が断ったらお父さん…」
お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が21日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）に出演。次女にまつわるエピソードを明かした。
【写真】ノッチの妻・友美さんが公開した家族4ショット
17歳の長女、12歳の次女を育てる2児の父であるノッチ。番組では、次女が小学2年生の時に「全国模試で14万人中、総合1位」に輝いたという驚きのエピソードが紹介された。スタジオが拍手に包まれる中、ノッチは「たまたま。たまたまなんですけど、1位になりまして」と控えめに語った。
この快挙がニュースとして取り上げられたことで、「親子での仕事のオファーがたくさんくるようになった」とも告白。次女に「もしよかったらお父さんと一緒にテレビ出てくれますか？」とお願いすると、「いいよ。私が断ったらお父さんの仕事なくなるでしょ」と真顔で返されたという、辛辣ながらも“ほほ笑ましい”親子のやり取りも明かした。
