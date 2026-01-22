郷ひろみ、最愛の母・輝代さんへのメッセージつづる 笑顔の写真を添えて 告別式後、初のSNS更新
歌手の郷ひろみ（70）が22日、自身のインスタグラムを更新。12日に亡くなった母・原武輝代さんへのメッセージをつづった。
【写真】最愛の母・輝代さんとの笑顔の写真を投稿した郷ひろみ
輝代さんの死去は、郷の有料ファンクラブサイトで発表された。92歳だった。17日に告別式が執り行われ、長男・原武裕美として郷が喪主を務めた。
告別式後、インスタグラムを初更新した郷。母との笑顔の写真をアップするとともに、「お母さんありがとう」と輝代さんへのメッセージをつづった。そして「心を寄せてくれた皆さん、本当に感謝しています」と周囲に対して謝意を表した。
