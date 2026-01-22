郷ひろみの母、原武輝代さんが死去 （C）ORICON NewS inc.

　歌手の郷ひろみ（70）が22日、自身のインスタグラムを更新。12日に亡くなった母・原武輝代さんへのメッセージをつづった。

　輝代さんの死去は、郷の有料ファンクラブサイトで発表された。92歳だった。17日に告別式が執り行われ、長男・原武裕美として郷が喪主を務めた。

　告別式後、インスタグラムを初更新した郷。母との笑顔の写真をアップするとともに、「お母さんありがとう」と輝代さんへのメッセージをつづった。そして「心を寄せてくれた皆さん、本当に感謝しています」と周囲に対して謝意を表した。