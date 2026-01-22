ルタオのバレンタイン2026♡濃厚ショコラが彩る限定スイーツ特集
北海道・小樽発の洋菓子ブランド「ルタオ」から、2026年バレンタインを彩る特別なショコラスイーツが登場します。公式オンラインショップでは、チョコレートケーキを中心に、素材と口どけにこだわった期間限定アイテムが勢ぞろい。大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にも選びたくなるラインナップです。カカオの奥深い味わいと、ルタオならではの繊細な甘さが織りなす、特別なひとときを楽しんでみませんか♡
濃厚チョコレートケーキで味わう贅沢
ショコラフィネ
価格:3,024円（税込）
濃厚なチョコレートムースと、香り高いヘーゼルナッツムースを重ねた一品。フランボワーズジャムの爽やかな酸味と、チョコパフの軽やかな食感がアクセントとなり、上品なコクとまろやかさを引き立てます。
直径:12cm
カフェモカプディング
価格:2,700円（税込）
カフェモカムースと、バニラ香るカスタードプリンを重ねたムースケーキ。コーヒーのほろ苦さとチョコの甘さを、生クリームがやさしく包み込み、なめらかな口どけを楽しめます。
直径:12cm
アンタンスショコラ
価格:3,240円（税込）
ドミニカ産カカオ豆を使用した2層のムースに、マロンクリームとナッティなクリームを重ねたチョコモンブラン。重厚感のあるカカオの風味が印象的です。
直径:9cm
チョコリッセ
価格:1,728円（税込）/3個入
チョコバタークリームとココアスポンジのバランスが絶妙な、満足感のあるチョコケーキです。
サイズ:約7.3cm×4cm×高さ3.5cm
ギフトに選びたい個性派ショコラ
テラヴィ
価格:1,944円（税込）/6個入
ダージリンティーのチョコと、ベリーの甘酸っぱさが調和した華やかな味わい。ドライフルーツとフィアンティーヌの食感も魅力です。
直径:約4cm
リュンヌ
価格:1,836円（税込）/6個入
ナッツペースト入りのチョコに、3種のナッツとフィアンティーヌを詰め込んだ、香ばしさと食べ応えを楽しめる一粒。
直径:約4cm
ロイヤルモンターニュマリアージュ白桃アールグレイ
価格:2,376円（税込）
定番人気のロイヤルモンターニュと、白桃アールグレイフレーバーを詰め合わせた、香り高いセットです。
内容量:ロイヤルモンターニュ9個入/ロイヤルモンターニュ白桃アールグレイ9個入
特別な想いをルタオの甘さに込めて
ルタオのバレンタイン限定ショコラは、素材選びから仕上げまで妥協のないこだわりが詰まったものばかり。
濃厚なケーキから繊細な一粒チョコまで、贈る相手の笑顔を思い浮かべながら選ぶ時間も楽しみのひとつです。
今年のバレンタインは、心に残る甘い余韻をルタオとともに過ごしてみてはいかがでしょうか♡