県内は25日頃まで強い寒波の影響が続く見込みで、今後も警報級の大雪となる可能性があります。また気温が平年より低く朝は氷点下となる所が多く、水道管の凍結などにも注意が必要です。



新潟地方気象台によると22日は県内に28あるすべての観測地点で朝の最低気温は氷点下となりました。県内でもっと低いマイナス5.7℃を観測した津南町。午前11時時点で水道管の破裂や凍結の被害の情報は入っていないということですが、水道管は気温がマイナス4℃以下になると凍結しやすくなります。

水道管の凍結を防ぐには

水道管の凍結を防ぐにはどんな対策が有効なのでしょうか。



長岡市水道局によると、凍結による破損などを防ぐためにも屋外でむき出しの所は保温材を巻くなどの対策が有効ということです。注意ポイントを聞きました。



◆家の外にある水道管の保護

むき出しの水道管は保温材（タオルなど）をビニールテープですきまなく巻き付ける。破れていると効果が減少するためこまめに点検すると良い。



◆給湯器

一般的な給湯器には凍結防止機能があるが、ブレーカーを落とすと機能しないため注意が必要。配管を保護するのも有効。



◆水抜き（長期不在にするとき）

止水栓を閉めて蛇口から水を出し、水が出なくなったら（止水栓は閉めたままで）蛇口を閉める。



もし凍結した場合は蛇口や水道管にタオルなどをあてて、上からぬるま湯（お風呂の温度程度）をゆっくりかけてください。※熱湯は破裂やひび割れの原因になるのでNG。



水は凍ると膨張し水道管が破裂して漏水する場合があり、修理するまでの間は止水するため、生活に支障が出ることから注意が必要です。