¤¿¤¿¤à¤È²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¼êÊÔ¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¤¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡¼¡¡¥Ð¥é¤òÉÕ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¡Âç¤¤µ¤ä¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥é¤¬¡¢¤¿¤¿¤à¤È¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬°¦¸¤¤ÎÂ¸µ¤ò¾þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÅ¹½Ð¤·¤¿¤é¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤¡¡Á¡Á¡×¡Ö²ÖÂ«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÊÔ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥ª¥ì¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£