¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾²¬ÆÁÇÏ(79)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É½ÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ò¤Õ¤¯¤á¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´¨ÇÈ¤ÎÃæ¡¢¸ÍÄÍ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Î²«ÌçÍÍ¡¢»ä¤È¿ÀÅÄÀµµ±¤Î½õ¤µ¤ó³Ñ¤µ¤ó¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¿©»ö¡£²«ÌçÍÍ¤Ë¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!Ä¶´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É10ºÐ¾å¤ÎÎ¤¸«¤µ¤ó¡¢4ºÍºÐ²¼¤ÎÀµÚö¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ï¤¤¡×¤È¡¢Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯(89)¡¢¿ÀÅÄÀµµ±(75)¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÃçÎÉ¤¯3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼ã¡¹¤·¤¤Î¤¸«¤Î»Ñ¤ä¡¢27Ç¯È¾¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¤ò2024Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¿ÀÅÄ¤Î¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÎ¤¸«¤µ¤ó10ºÐ¾å¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃç´Ö¤ª»°Êý¤È¤â¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹!¿ÀÅÄÍÍ¤â¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ª¿ÈÂÎµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Á¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª»Ñ¤ò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£