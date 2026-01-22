節分に向けて恵方巻のＷＥＢ予約販売スタート　今年の“ウリ”は京都の有名店が手掛ける海苔・具材にこだわった一品など　中には１万円超の商品も！？　大丸梅田店

２月３日の節分に向けて百貨店、スーパーなどで恵方巻の予約販売のラインナップが出そろっています。大丸梅田店では、ＷＥＢ予約で購入できる５０種類以上の恵方巻が。



今年の「売り」は、京都の有名店が海苔や具材にこだわって手掛けるものや、海苔のかわりに湯葉やイカ焼きを使った恵方巻。また、具材にステーキやカツなどを使った変わり種の恵方巻までさまざまです。



価格は、１０００円以下のものから１万円を超えるものまで幅がありますが、やはり気になるのはコメ価格高騰の影響。大丸梅田店の担当者に聞いてみると…





（大丸梅田店・ＰＲ広報 樋口陽子さん）「去年の同じ商品と比較すると５％〜１０％ほど値上がりしているかなと。コメ高騰の影響もありますけど、コメ以外の食材・人件費・物流費も関連している」物価高の対策として、大丸梅田店は例年より１週間早くＷＥＢ予約をスタート。その結果…（大丸梅田店・ＰＲ広報 樋口陽子さん）「非常に反響がありまして。前年と比べると６０％増ぐらいのお申し込みをいただいておりまして。１年の幸福を願うイベントとして楽しまれる方が増えてきているので好調は好調なんですね」一番人気の商品は兵庫県産の食材を使った１２００円の巻き寿司。値段は去年から据え置きで、ＷＥＢ予約だけで完売しそうな勢いなんだそうです。また、１万円を超える商品にはさまざまな細巻きを巻いた超ビッグサイズのびっくり太巻きも！大丸梅田店の恵方巻ＷＥＢ予約は１月２９日（木）午前１０時までです（店頭販売は２月３日のみ）。