スキー人気が下火と言われる中…グランスノー奥伊吹が好調！　去年末までの約１か月の来場者数は過去最多に　秘密はレンタル施設やレストランの充実

大阪から車で約２時間半。滋賀県の米原市にあるグランスノー奥伊吹。スキー人気が下火と言われる中、今シーズンの来場者数が年末までの約１か月間で３万１３２８人と、過去最多を記録しました。魅力を聞くと…



「関西の近くではここはナンバーワン。いいスキー場ですよね。お金もかけてくれてるし」

「どのスキー場よりきれいなのは魅力ですね」

「ごはんめっちゃおいしかったです。大阪から近いのと、ごはんがおいしいのと雪質がいいですね」





人気のワケは、充実した施設。１年前、大規模リニューアルしたグランスノー奥伊吹。昨シーズンは人工降雪機を増設したほか、レストランも大改修。石窯で焼き上げる本格ピザに、“スキー飯”とは思えない贅沢なステーキ丼まで！総額２１億円以上かけたリニューアルで売り上げも約１９億円になったということですが、今シーズンはさらにレンタル施設を大リニューアル！（グランスノー奥伊吹 草野穣治専務）「日本最大級の５０００セットのレンタルを完備した最新の施設になっています」リニューアル費用は１１億円。レンタルでは、最新のウェアや板など１０００セットが追加されました。（グランスノー奥伊吹 草野穣治専務）「（Ｑ億単位の投資を続けていますが、企業として大丈夫？）お客さまに多くお越しいただいているので、今のところ全く問題なくスキー場の営業ができています」来シーズン以降もさらなる構想があるそうで、奥伊吹の進化が止まりません！