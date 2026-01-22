今季から１リーグ３地区制の「ファーム・リーグ」としてスタートする２０２６年度のファーム（２軍）試合日程が２２日、ＮＰＢから発表された。各球団が１３５〜１４０試合を行い、各地区の優勝チームと２位チームで一番勝率の高いチームを加えた４球団で、ファーム日本選手権を戦い、日本一を決定する。

ＮＰＢの新たな挑戦が始まる。昨年まで２軍はイースタン８球団とウエスタン６球団の２リーグ制で運営されていたが、１リーグとして再編。東地区は日本ハム、ロッテ、ヤクルト、楽天、オイシックスの５球団、中地区は中日、横浜、巨人、西武、くふうの５球団、西地区は阪神、オリックス、広島、ソフトバンクの４球団となる。対戦カードが単調にならないよう、通年を通して各チームに地区外の対戦（交流戦）が３割ほど組まれている。

試合形式としては、地区ごとで勝率によって優勝チームを決定。３地区の優勝チームに、各地区の２位チームの中で一番勝率が高いチームをワイルドカードとして加えて、４球団でファーム日本選手権を開催して準決勝、決勝を行う。

従来の各部門タイトルは継続される。投手、打者に対して現在規定されている各賞を各地区ごとに表彰することで、選手のモチベーションアップにつなげる。

次世代ヒーローが集結してウエスタン選抜とイースタン選抜が対戦していたフレッシュオールスターゲームは、今年に関してはセ・リーグ対パ・リーグとして開催する。

ファームでは２４年から新潟のオイシックスがイースタンに、静岡のくふうがウエスタンに新規参入。２リーグ１４球団で構成されていた。野球振興を念頭に裾野を拡大したが、開催地が広域に分散したことで、移動経費の増加や、移動に伴う練習時間の確保などが課題となり、再編が進められていた。

１リーグ３地区制という新たな枠組みを採り入れて、これまでにない新たな対戦カードの実施や、本拠地球場周辺の地方試合も増やして、新たなファン獲得、興業性、事業収益性の向上も目指していく。