シュレーディンガーの犬のふうかときらりがXを更新しました。

【映像】ふうかときらりの自筆コメント（全文）

「いつも応援していただいてる皆様へ。公式から発表があった通り、この度私ふうかは、2026年4月に行われる卒業ライブをもちまして、2年の契約満了にあたり、シュレーディンガーの犬を卒業させていただきます。また、4年にわたるアイドル活動も引退させていただき、今後は、一般人として新たな道に進む予定です。この2年間、シュレ犬のみんなと過ごす毎日は、とても楽しくて、このグループから離れるのは、名残り惜しさがありますが、年齢的にもちょうど契約満了の今がアイドルの潮時であると思い、卒業の道を選ばせていただきました。大好きなこのグループとメンバーで最後のアイドルができたこと、心から幸せに思います。また、4年間、出会って応援してくれたファンの方々に心から感謝の気持ちでいっぱいです。ファンのみんな本当にありがとう。大好きです。卒業まで約2ヶ月半と短いですが、悔いが残らないように最後まで全力で頑張りますので、4月までどうぞよろしくお願いします。2026年1月21日 君の姫シュレーディンガーの犬白色担当 ふうか」

「いつも応援してくださっている皆様へ2026年4月5日をもちましてシュレーディンガーの犬を卒業させていただくこととなりました。突然のご報告となってしまい申し訳ありません。2年ほど前にオーディションを受けて加入し、試行錯誤しながらも自分なりの表現やアイドルを追求できたこの2年間は本当に楽しかったです。同じ方向を向いてくれるメンバーにも恵まれて素敵な環境でアイドルができるということは幸せだと感じる日々です。自分がした全ての選択を正解にしたいと思って進んできたアイドルでしたが、契約満了をもちまして一旦ここでアイドルとしての自分自身と区切りをつけたいと思いました。卒業は決まっておりますが、ぼくはステージが大好きなので残りの2ヶ月も変わらず全力で皆に想いを届けていきます。本当にシュレ犬とみんなのことが大好きだから最後の最後までぼくらしいライブが届けられたらと思っているので4月までどうかよろしくお願いします。2026年1月21日 心があるタイプのAIシュレーディンガーの犬 水色担当 きらり」

（『ABEMA NEWS』より）