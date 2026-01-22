内田真礼、9月に全国3都市を巡るライブハウスツアー“statice”の開催が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優・アーティストの内田真礼が1月20日にファンクラブ向けの生配信で2026年9月に全国3都市のライブハウスを巡るライブツアー「UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”」の開催を発表した。ツアーとしては2024年11月4日の神戸を皮切りに福岡、立川(東京)を回ったUCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA”より約1年10ヶ月ぶりの開催となる。

今回のライブタイトルにもなっている“statice”(よみ：すたーちす) は、イソマツ科イソマツ属の花でドライフラワーにしても色が変わらず美しいままという特徴がある。今回のライブハウスツアーがどのような演出になるかを想像してライブを心待ちにしてほしい。

また、今回のライブハウスツアーのチケット優先販売申込券が3月4日発売の18枚目のシングル「LOVE LOVE ビーム」に封入されることも合わせて解禁となった。

昨年夏に日比谷野外大音楽堂で行われたワンマンライブでは、多くのファンを熱狂させた姿も記憶に新しい。3月には新曲「LOVE LOVE ビーム」のリリースを控え、さらに勢いを増す声優アーティスト・内田真礼。ライブハウスではいったいどんな熱いライブを魅せてくれるのか、ぜひ期待してほしい。

●ライブ情報

UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”

2026年9月6日(日) 福岡／DRUM LOGOS

2026年9月13日(日) 名古屋／ダイアモンドホール

2026年9月27日(日) 川崎／CLUB CITTA

【出演】

内田真礼

MAAYA BAND（Guitar:山本陽介 Bass/Band Master:黒須克彦 Keyboards:今井 隼 Drums:村田一弘 Manipulator/Percussion:大串友紀）

チケット料金：8,500円(税込)

※オールスタンディング

※女性限定エリア有

※ドリンク代別途

18thシングル封入／チケット優先申込券について

枚数制限 1シリアルナンバーにつき 1公演 1枚まで

支払方法 クレジットカード・コンビニ決済

発券方法 アプリ（電子チケット）

※1公演のチケット1枚分のお申込みにつき、シリアルナンバーは1回のみご使用いただけます。

※一度使用されたシリアルナンバーは再度使用することはできません。複数公演へのお申込みを希望される場合は、申込枚数分のシリアルナンバーが必要です。

※ファンクラブ会員の方は先行期間でのご応募が可能です。

※申込受付は2026年3月4日以降を予定しております。期間の詳細は後日ご案内いたしますので公式HP・公式SNSをご確認ください。

●リリース情報

「LOVE LOVE ビーム」

2026年3月4日発売

【通常盤（CD Only）】



品番：PCCG-02492

価格：￥1,400（税込）

【初回限定盤（CD＋BD）】



品番：PCCG-02491

価格：￥2,640（税込）

封入特典

・フルカラーブックレット

＜Blu-ray＞

・「LOVE LOVE ビーム」Music Video

・off shot

・Making of Music Video

＜収録楽曲＞※全形態共通

1. LOVE LOVE ビーム

作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）

2. タイトル未定

3. LOVE LOVE ビーム -TV Size Ver.-

4. LOVE LOVE ビーム -Instrumental-

5. タイトル未定 -Instrumental-

関連リンク

内田真礼オフィシャルサイト

http://uchidamaaya.jp/