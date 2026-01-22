159.94　エンベロープ1%上限（10日間）
159.33　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.58　現値
158.44　一目均衡表・転換線
158.35　10日移動平均
157.40　21日移動平均
157.37　一目均衡表・基準線
156.77　エンベロープ1%下限（10日間）
155.72　一目均衡表・雲（上限）
155.46　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
153.64　一目均衡表・雲（下限）
153.60　100日移動平均
149.68　200日移動平均

ドル円は19日に157.40台まで下落した後、下ヒゲの長い陽線が連続して、戻り歩調で推移している。上向きで推移する21日線がサポートとなり、緩やかな上昇が継続するとみられる。