テクニカルポイント ドル円 緩やかな上昇が継続か
159.94 エンベロープ1%上限（10日間）
159.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.58 現値
158.44 一目均衡表・転換線
158.35 10日移動平均
157.40 21日移動平均
157.37 一目均衡表・基準線
156.77 エンベロープ1%下限（10日間）
155.72 一目均衡表・雲（上限）
155.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
153.64 一目均衡表・雲（下限）
153.60 100日移動平均
149.68 200日移動平均
ドル円は19日に157.40台まで下落した後、下ヒゲの長い陽線が連続して、戻り歩調で推移している。上向きで推移する21日線がサポートとなり、緩やかな上昇が継続するとみられる。
159.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.58 現値
158.44 一目均衡表・転換線
158.35 10日移動平均
157.40 21日移動平均
157.37 一目均衡表・基準線
156.77 エンベロープ1%下限（10日間）
155.72 一目均衡表・雲（上限）
155.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
153.64 一目均衡表・雲（下限）
153.60 100日移動平均
149.68 200日移動平均
ドル円は19日に157.40台まで下落した後、下ヒゲの長い陽線が連続して、戻り歩調で推移している。上向きで推移する21日線がサポートとなり、緩やかな上昇が継続するとみられる。