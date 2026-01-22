テクニカルポイント ドル円 緩やかな上昇が継続か テクニカルポイント ドル円 緩やかな上昇が継続か

リンクをコピーする みんなの感想は？

159.94 エンベロープ1%上限（10日間）

159.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.58 現値

158.44 一目均衡表・転換線

158.35 10日移動平均

157.40 21日移動平均

157.37 一目均衡表・基準線

156.77 エンベロープ1%下限（10日間）

155.72 一目均衡表・雲（上限）

155.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

153.64 一目均衡表・雲（下限）

153.60 100日移動平均

149.68 200日移動平均



ドル円は19日に157.40台まで下落した後、下ヒゲの長い陽線が連続して、戻り歩調で推移している。上向きで推移する21日線がサポートとなり、緩やかな上昇が継続するとみられる。

外部サイト