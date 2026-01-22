アンミカ、自宅ショットで“こだわり空間”を紹介「自分の魂が喜ぶ時間を過ごす場所」
モデルでタレントのアンミカ（53）が22日、自身のインスタグラムを更新。「家の自分が落ち着く好きな場所」と自宅ショットを公開した。
【写真】「ブルーの壁ステキ」アンミカが披露した“こだわり”詰まった自宅ショット
投稿では3枚の写真をアップ。「好きな言葉や柄を額に入れて飾り、本を読んだり、絵を描いたり」と、壁に飾られた“言葉”やイラストを紹介した。
目を引く真っ青な壁紙は、「自分の魂が喜ぶ時間を過ごす場所は、ブルーの心鎮静させる色の壁に」と説明している。
続けて「やっぱり壁もクッションも柄も、今年初めて旅行したモロッコ マラケシュのタイル柄が好きなんだなぁと改めて実感」とつづり、「今日は一日、絵を完成させる日です」と明かした。
この投稿には「ステキ」「ブルーの壁ステキですね」「自分の家が落ち着きますよね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ブルーの壁ステキ」アンミカが披露した“こだわり”詰まった自宅ショット
投稿では3枚の写真をアップ。「好きな言葉や柄を額に入れて飾り、本を読んだり、絵を描いたり」と、壁に飾られた“言葉”やイラストを紹介した。
目を引く真っ青な壁紙は、「自分の魂が喜ぶ時間を過ごす場所は、ブルーの心鎮静させる色の壁に」と説明している。
続けて「やっぱり壁もクッションも柄も、今年初めて旅行したモロッコ マラケシュのタイル柄が好きなんだなぁと改めて実感」とつづり、「今日は一日、絵を完成させる日です」と明かした。
この投稿には「ステキ」「ブルーの壁ステキですね」「自分の家が落ち着きますよね」などのコメントが寄せられている。