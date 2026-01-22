ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ほら、ラーメンの匂いで我慢しろ」ダイエットする妻に夫が嫌味な一… 「ほら、ラーメンの匂いで我慢しろ」ダイエットする妻に夫が嫌味な一言…産後の妻を管理するのは夫の役目!? 「ほら、ラーメンの匂いで我慢しろ」ダイエットする妻に夫が嫌味な一言…産後の妻を管理するのは夫の役目!? 2026年1月22日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 産後の体型戻しに「協力するよ」と言ってくれる夫。一見、頼もしいパートナーに見えます。でも、毎回の食事をアプリで監視され、少しの数値の変化で責められる毎日に息が詰まりませんか？これは妻の健康を願う純粋な愛情？ それとも、すべてを管理したいだけの支配なのでしょうか？漫画を読む「妻の体重をアプリで監視する夫」(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻の体重をアプリで監視する夫 「彼女が原因で先輩は辞めた？」共通の知人から聞かされた衝撃の話【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.108】 夕食作りも掃除もすべて夫が担当なのに幸せじゃない…？ 専業妻に許されていることはいったい？