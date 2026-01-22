産後の体型戻しに「協力するよ」と言ってくれる夫。一見、頼もしいパートナーに見えます。

でも、毎回の食事をアプリで監視され、少しの数値の変化で責められる毎日に息が詰まりませんか？

これは妻の健康を願う純粋な愛情？ それとも、すべてを管理したいだけの支配なのでしょうか？

漫画を読む「妻の体重をアプリで監視する夫」

(ウーマンエキサイト編集部)