À±Ìî¸»¡¡¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÊÄ¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ª²½¤±¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ±Ìî¸»¡Ê44¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÀ±Ìî¸»¤È¾¾½ÅË¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡×(¿åÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Ä¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾½ÅË¤È´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¡¢²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼ÁÕ¼Ô¤Î´îÂ¿Ïº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì¤Íè¤ÎÅÅÇ¾À¤³¦¤È¤«¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀ¸Å¤«¤é¤¢¤ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ã¤ÆÀ¨¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂº·É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â¹»»þÂå¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿ºÙÌîÀ²¿Ã¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤âÈäÏª¡£¡ÖºÙÌî¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¤ª²½¤±¤¬½Ð¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌëÃæ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸ò¿®¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀ±Ìî¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤³¤Ë´õË¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ò¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ç¡£¤³¤Î²»¤ÎÀè¤Ë°ã¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£