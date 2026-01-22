妻一筋の男性でも、不倫をしてしまうことがあるようです。一度犯した過ちは消すことができないため、奥さんに謝罪するか、絶対にバレないようにするか決めなくてはいけないようで……？ 今回は、妻の友人と不倫した男性がホテルで絶望した話をご紹介いたします。

妻の友人と不倫

「映画鑑賞が趣味で月に一度、レイトショーを一人で観に行くんです。ある日、映画を観ようとチケットを買ったら、『あれ？ 〇〇の旦那さんですよね？』と声をかけられました。その人は妻の友人で、結婚式のときに会ったことがあるくらいの関係性でした。

すると『偶然ですね！』『なに観るんですか？』とグイグイ話しかけられて、流れで一緒に映画をみることになりました。観終わったあと、『相談があるから軽く飲みに付き合ってほしい』と言われたため、近くのバーに行くことに。そこからは正直あまり記憶がないのですが、気づいたときはホテルにいました。妻の友人と不倫なんて一番やってはいけないこと。『やってしまった……』と激しく後悔しましたね。この不倫は墓場までもっていくつもりです」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 妻の友人と不倫するのもいけませんが、この女性もかなりタチが悪そうです。不倫するつもりはなくても2人きりでお酒を飲みに行くと、男女の仲になる可能性が高いため、もっと警戒しておくべきでしたね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。