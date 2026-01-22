ブロッコリーを楽しむには最初が肝心？ おすすめの下ごしらえ法、バズ農家がレシピと共に教えます
ブロッコリーを最高の状態でいただくには？ ベストな保存方法、バズ農家がレシピと共に教えます／お野菜ときめきトリセツ（1）
スーパーに並んでいるお野菜は、私たちの生活にはなくてはならない存在ですよね。
でも、旬はいつなのか、どんな使い方をしたらおいしくいただけるのか…実は知らないことも多いのではないでしょうか。
そんな様々な知識を教えてくれるのは、ブロッコリーを主力とする農業法人「安井ファーム」さん。
「難解な理屈を語るだけではなく、私の実体験を通じて日常の食卓で役立つヒントや、新しい発見につながるきっかけになればと願っています」
※本記事は安井ファーム著の書籍『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』から一部抜粋・編集しました。
■ブロッコリーを楽しむには最初が肝心
森のような姿が特徴的なブロッコリー。洗ったり小房に分けたりするのが面倒……という方もいるかもしれません。おすすめの下ごしらえ法を紹介しましょう。
■洗う
基本バージョン
水を張ったボウルに花蕾（房部分）を下にして入れ、茎の部分を持ってゆするようにして洗う。
簡単バージョン
流水にさらして、さっと洗う。
念入りバージョン
ポリ袋に花蕾を下にして入れ、房全体がつかるまで水を加える。その状態を保つように、深めの容器に房部分を収め、袋の口を輪ゴムで留める。その状態で10分つけおく。
▶基本バージョンの方法で仕上げ洗いをする。
■小房に分ける
「小房に分ける」とは、ブロッコリーの房部分を食べやすい大きさに切り分けること。加熱ムラを防ぐためにも、均等に分けるのがポイントです。
大きい房を小さくしたい！
根元のほうに包丁で切り込みを入れる。
つぼみ側の大きさを意識しながら、切り込みをとっかかりに手で裂く。
※つぼみのツブツブが落ちにくく、まな板が汚れない。
きれいな小房に！
■ブロッコリーのオリーブオイル白だし蒸し
和と洋の魅力が溶け合う、簡単うまみたっぷり蒸し。
おかげさまで、S N Sでも大反響。
白だしの上品なうまみとオリーブオイルのコクが重なる、味わい深い一品。ふたを開けるまでの待ち遠しさもまたチャームポイントといったところでしょうか。
153kcal（1人分）
材料（2人分）
ブロッコリーの小房……1株分（200g）
A
・水……50ml
・白だし、オリーブオイル……各大さじ2
・おろしにんにく（チューブ）……1cm
作り方
フライパンにブロッコリーとAを入れ、中火にかける。ふつふつとしてきたらふたをし、3〜4分蒸す。
■レシピを参考にするときは
・ブロッコリーレシピにおいて、加熱したブロッコリーを使うレシピは、作り方に「加熱する」と記載しています。最初に加熱してからその次の工程に進んでください。あらかじめ加熱しておく必要がないレシピは、小房、茎ともに生のまま調理に入れますので、作り方に記載の通りに進めてください。
著＝安井ファーム／『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』