２−３敗戦のフランクフルト、CL敗退が決定。カラバフ戦に先発した堂安律を現地メディアは「悪くない」と評価「存在感があり、アイデアもあった」
現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、堂安律、小杉啓太が所属するドイツのフランクフルトは、敵地でアゼルバイジャンのカラバフと対戦。２−３で敗れた。
これで７試合を消化したフランクフルトは、１勝１分け５敗の戦績で36位中33位。最終節を残して敗退が決まった。
カラバフ戦で小杉はメンバー外だった一方、堂安は３−４−２−１の２シャドーで先発し、71分までプレー。フランクフルトの地元メディアからはまずまずの評価を受けた。
『Frankfurter Rundschau』は選手の採点記事で、27歳のレフティを５段階評価で「悪くない」とし、以下のように寸評を添えた。
「いつもよりやや中央寄りでプレーしたのは、日本人には良いことだった。最近は、しばしば右サイドバック寄り（ウイングバック）の役割をこなさなければならなかったからだ。存在感があり、アイデアもあった。しかし、共に動いてくれる仲間がほとんどいなかった」
チームメイトとの連係が上手くいかなかったか。それでも日本代表MFは攻撃にアクセントを加えて躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
