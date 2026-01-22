SixTONESが1月22日に「SixTONESデビュー6周年祭」として、まる一日かけて各局の情報番組にメンバー6人そろって生出演。日本テレビ系『ZIP!』『DayDay.』、フジテレビ系『めざましテレビ』の公式SNSでオフショットが公開された。

【写真】SixTONESが6人お揃いジャンパーで生放送に続々出演①～③

■6年ぶりに6人揃って『ZIP!』に登場！オフショットでは全員違うポーズ披露

『ZIP!』の公式Instagramでは「デビュー日以来6年ぶり！SixTONESが全員揃ってスタジオに」と添えてオフショットを公開。

全員が、1月21日にリリースされた初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』のタイトルとロゴが入った黒のジャンパー姿で登場した。

パンツもブラックで揃えた統一感のあるコーディネートながら、森本慎太郎のビジュー付きパンツなど、さりげない個性も光る。

インナーも、白いボウタイブラウスの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）や、ストライプシャツの京本大我など、それぞれ異なり、足元も全員黒を基調としつつ、田中樹の白×黒のローファーが存在感を放っている。

ポーズも、ジェシーが両手を差し出し、京本がダブルピース、松村北斗が両手を開き、高地が顎に指を添え、田中はポケットに手を入れている。森本は両手を前に組み、見事に全員が違うポーズとなっている。

■『DayDay.』では両手で「D」を作った“DayDay.ポーズ”

『DayDay.』の公式Instagramでは、グリーンを基調としたスタジオセットの前で、山里亮太、武田真一とともに、6人が両手で「D」を作った“DayDay.ポーズ”を披露。

投稿には「デビュー6周年を迎えたSixTONESが生出演」と紹介し、「元気いっぱいでスタジオ中が笑顔になりました」「6周年おめでとうございます」と祝福のメッセージが添えられた。

■『めざましテレビ』ではめざましくんを持って笑顔。田中樹のめざましくんにも注目

さらに『めざましテレビ』の公式Xでは、めざましくんを抱えた6人が前列に並び、後列には伊藤利尋アナウンサーや軽部真一アナウンサーなど“めざましファミリー”が並ぶオフショットを公開。

全員がめざましくんを両手で持って微笑むなか、田中は片手でめざましくんを持ち、片手はピース。めざましくんが下を見つめているような姿勢になっている。

ファンからはファンからは「朝からわちゃわちゃ楽しかった！」「オソロのジャンパーかわいい」「このジャンパー欲しい」「座ると学ランの制服みたいに見える」「じゅりのめざましくん何か見つけててかわいい」「激美ジュイケメンたち」など、多くの反響が寄せられている。