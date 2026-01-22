13時の日経平均は1006円高の5万3780円、ＳＢＧが362.60円押し上げ 13時の日経平均は1006円高の5万3780円、ＳＢＧが362.60円押し上げ

22日13時現在の日経平均株価は前日比1006.03円（1.91％）高の5万3780.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1262、値下がりは295、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を362.60円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が282.11円、東エレク <8035>が159.44円、ディスコ <6146>が66.85円、信越化 <4063>が31.42円と続く。



マイナス寄与度は75.41円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イオン <8267>が13.14円、豊田通商 <8015>が6.32円、任天堂 <7974>が6.02円、ＫＤＤＩ <9433>が6.02円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、ガラス・土石、鉄鋼、金属製品と続く。値下がり上位には小売、建設、食料が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

