「大相撲初場所・１２日目」（２２日、両国国技館）

熱烈な阪神タイガースファンで、しこ名に反映させたことで知られる西序二段４５枚目の朝阪神（２５）＝高砂＝が、玄武丸（尾上）を寄り切り、４勝２敗で２場所ぶりに勝ち越した。

立ち合いから押し込み、引き落とされそうになるも立て直し、力強く寄り切った。前回の対戦では引き落としで敗れていた。朝阪神は「はたきを気をつけていた。今回も狙われたけど、うまいこと残れた。前に出ることを意識していた」とうなずいた。

昨年は勝ち越しと負け越しを交互に繰り返した。「昨年は当たれていなかった。今年は負けてもいいから前に出ようと思っている。最初に連敗して焦りましたが、前には出られていた」と振り返った。

連敗発進の流れを変えたのは１６日の三番相撲、１８日の四番相撲での連勝だった。「１月１７日は阪神大震災が起きた日。絶対に勝ちたかった」。大阪・泉佐野市出身だが、母親が神戸市長田区で被災していた。「地震のことは母からよく聞かされていた。気合が入りました」と語った。

勝ち越しで今年をスタートした朝阪神。「ケガなくやりたい。自分のやることは変わらない」と前を向いた。連覇を目指す愛する阪神タイガースには「選手がケガなくシーズンをすごしてほしい。ケガ人さえ出なければ、上位には進出できる力があると思う」とエールを送った。