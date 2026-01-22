75歳・ドン小西、軽井沢の“新築”豪邸をテレビ初公開 “大工泣かせ”のこだわりデザインに「5人の大工が最後口聞いてくれなかった」
ファッションデザイナーのドン小西（75）が20日に放送されたテレビ朝日系『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP』に登場。昨年9月に完成したばかりという、軽井沢にある新築の豪邸がテレビ初公開された。
【動画】こだわりの詰まったドン小西の“新築豪邸”チラ見せ映像
“テレビ初登場の大豪邸にお邪魔”と題し、森泉が軽井沢に訪れた。到着すると外には2台の高級車が並び、うち1台は真っ赤なオープンカーであった。
「200平米4LDK」という豪邸内に入ると、美術館のようなハイセンスな空間が。スタジオの高嶋ちさ子も「うわ〜素敵」と思わず声をあげた。内装は小西自らがデザインしたといい、諸所に家主のこだわりが表れていた。
森の「この家は角がないのに…」との発言に「気がついてくれた？」とうれしそうな小西。「全部アール（曲面）なのよ」と明かし、「大工泣かせ」「5人の大工が最後口聞いてくれなかった」とぼやいた。それを聞いた森とスタジオのメンバーは爆笑。
また広々としたキッチンを目の当たりにした森の「料理するのかな？家主さん 全くイメージない」という疑問にスタッフは「今は奥様と一緒に暮らしているけど、奥様のお仕事が忙しいので（妻は）週末だけこの家に来る」と伝え、（妻が）いないときは小西も料理をするとのことであった。
小西は昨年5月に、約20年前に離婚した元妻の「早苗さん」と夏頃に再婚すると発表していた。
