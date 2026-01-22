神田愛花、中学受験の直前は小学校の友人とは会話せず「意味がないと思っちゃって…」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。中学受験を控えていた頃のエピソードを明かした。
【写真】ディカプリオに似てる？神田の夫・バナナマン日村勇紀
この日のテーマは「受験勉強を頑張った女VS逃げ回った女」。MCの上田晋也とゲストたちが自身の体験を基にトーク。神田は中学受験を控えていた頃「中学受験の前の小学校6年生の後半の半年間は、塾のお友達とはしゃべっていたけど…」と切り出し、小学校の友人とは話もしなかったと明かした。
その理由について「小学校のお友達はテレビの話なんですよ。話が合わないし、中学受験がその後の人生を決めるって聞いてきたから、その後の人生を考えられない人としゃべっても意味がないと思っちゃって…」と回顧。半年間にわたって会話しなかったと語った。
さらに正月休みから受験の2月までの間は学校を休んで自宅で勉強をしていたといい、スタジオメンバーを驚かせた。そんな中、上田は「勉強は頑張ったんでしょうけど、人間としては嫌いです」とツッコんだ。
