子育て世帯の街の住みここちランキング（関西版）大東建託が発表 偏差値・評点など公開【一覧】
大東建託は21日、同社調べによる『子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜関西版＞』を発表した。
【画像】子育て世帯の街の住みここちランキング2025（関西版）詳細順位
それによると、「子育て世帯の街（駅）の住みここち」トップは「彩都西」（大阪府茨木市）だった。2位には、昨年はランキングに入らなかった「西新町」（兵庫県明石市）が初登場。3位は「南千里」（大阪府吹田市）だった。このほか、「宇野辺」（大阪府茨木市）が6位に初登場。7位は「玉造」（大阪市天王寺区）が大きく順位を上げた。
「子育て世帯の街（自治体）の住みここち」のトップは、大阪市福島区となり、昨年7位から順位を上げた。2位は「神戸市灘区」、3位は「兵庫県芦屋市」だった。トップ10内には、大阪府の自治体が7つ、兵庫県の自治体が3つランクインしている。
トップ3の街（駅・自治体）に住む調査対象である子育て世帯のコメントからは、「治安の良さ」「交通の便の良さ」「街並みの綺麗さ」「地域のつながり」「買い物の便利さ」等について評価するコメントが多く見られ、因子別では「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」因子が評価につながっているという。一方で、駅・自治体ともに上位にランクインした各地は、「物価家賃」の評価が低く、多少物価家賃が高くても子育ての環境が整っている街を求める傾向があるとした。
■子育て世帯の街（駅）の住みここちランキング
1位 彩都西（大阪モノレール彩都線） 昨年3位
2位 西新町（山陽電鉄本線） 昨年‐
3位 南千里（阪急千里線） 昨年4位
4位 西神中央（地下鉄西神・山手線） 昨年11位
5位 上本町A（近鉄大阪線） 昨年7位
6位 宇野辺（大阪モノレール本線） 昨年‐
7位 玉造（JR大阪環状線） 昨年36位
8位 甲南山手（JR東海道本線） 昨年12位
9位 谷町六丁目A（地下鉄谷町線） 昨年6位
10位 住吉（JR東海道本線） 昨年5位
■子育て世帯の街（自治体）の住みここちランキング
1位 大阪市福島区 昨年7位
2位 神戸市灘区 昨年5位
3位 芦屋市 昨年1位
4位 大阪市中央区 昨年2位
5位 大阪市天王寺区 昨年3位
6位 大阪市都島区 昨年15位
7位 箕面市 昨年4位
8位 大阪市西区 昨年8位
9位 神戸市中央区 昨年11位
10位 三島郡島本町 昨年13位
※住みここ関西版（総合）の順位は、2025年7月9日に発表した「街の住みここちランキング2025＜関西版＞」の順位を表記。
※近接駅を統合。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記。
※「子育て世帯の街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住していて、年齢20歳〜50歳、既婚、子どもがいる世帯の回答者が20名以上の駅を、「子育て世帯の街（自治体）」は、年齢20歳〜50歳、既婚で、子どもがいる世帯の回答者が50名以上の自治体を調査対象者として集計。
調査方法
株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収
回答者：関西版（大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県）居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、2021年〜2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計3万7083名を対象に集計。
男女比：男性37.2%：女性62.8%
世代比：20歳〜29歳9.3%、30歳〜39歳38.6%、40歳〜50歳52.1%
【画像】子育て世帯の街の住みここちランキング2025（関西版）詳細順位
それによると、「子育て世帯の街（駅）の住みここち」トップは「彩都西」（大阪府茨木市）だった。2位には、昨年はランキングに入らなかった「西新町」（兵庫県明石市）が初登場。3位は「南千里」（大阪府吹田市）だった。このほか、「宇野辺」（大阪府茨木市）が6位に初登場。7位は「玉造」（大阪市天王寺区）が大きく順位を上げた。
トップ3の街（駅・自治体）に住む調査対象である子育て世帯のコメントからは、「治安の良さ」「交通の便の良さ」「街並みの綺麗さ」「地域のつながり」「買い物の便利さ」等について評価するコメントが多く見られ、因子別では「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」因子が評価につながっているという。一方で、駅・自治体ともに上位にランクインした各地は、「物価家賃」の評価が低く、多少物価家賃が高くても子育ての環境が整っている街を求める傾向があるとした。
■子育て世帯の街（駅）の住みここちランキング
1位 彩都西（大阪モノレール彩都線） 昨年3位
2位 西新町（山陽電鉄本線） 昨年‐
3位 南千里（阪急千里線） 昨年4位
4位 西神中央（地下鉄西神・山手線） 昨年11位
5位 上本町A（近鉄大阪線） 昨年7位
6位 宇野辺（大阪モノレール本線） 昨年‐
7位 玉造（JR大阪環状線） 昨年36位
8位 甲南山手（JR東海道本線） 昨年12位
9位 谷町六丁目A（地下鉄谷町線） 昨年6位
10位 住吉（JR東海道本線） 昨年5位
■子育て世帯の街（自治体）の住みここちランキング
1位 大阪市福島区 昨年7位
2位 神戸市灘区 昨年5位
3位 芦屋市 昨年1位
4位 大阪市中央区 昨年2位
5位 大阪市天王寺区 昨年3位
6位 大阪市都島区 昨年15位
7位 箕面市 昨年4位
8位 大阪市西区 昨年8位
9位 神戸市中央区 昨年11位
10位 三島郡島本町 昨年13位
※住みここ関西版（総合）の順位は、2025年7月9日に発表した「街の住みここちランキング2025＜関西版＞」の順位を表記。
※近接駅を統合。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記。
※「子育て世帯の街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住していて、年齢20歳〜50歳、既婚、子どもがいる世帯の回答者が20名以上の駅を、「子育て世帯の街（自治体）」は、年齢20歳〜50歳、既婚で、子どもがいる世帯の回答者が50名以上の自治体を調査対象者として集計。
調査方法
株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収
回答者：関西版（大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県）居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、2021年〜2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計3万7083名を対象に集計。
男女比：男性37.2%：女性62.8%
世代比：20歳〜29歳9.3%、30歳〜39歳38.6%、40歳〜50歳52.1%