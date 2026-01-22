メッツがは21日（日本時間22日）、ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手（29）を若手有望株とのトレードで獲得した。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はじめ、米各メディアが報じた。

ペラルタは13年にマリナーズと契約。15年にブルワーズにトレード移籍し、18年にメジャーデビューを果たした。21年に自身初の2桁となる10勝をマークすると、翌22年は肩の故障のためシーズンの大部分を欠場したが、23年からは3年連続で2桁勝利、30試合以上に登板。今季はエースとして17勝6敗、防御率2.70の好成績をマークし、ナ・リーグの最多勝にも輝いた。

ペラルタは20年に5年1550万ドルの契約を結び、今季の年俸は800万ドル（約12億7000万円）。今季終了後にFAとなるため、今オフのトレードが噂されていた。

交換相手は2022年のMLBドラフト1巡目（全体14位）のジェット・ウィリアムズ内野手と昨季、メジャーデビューを果たし、4試合に登板したブランドン・スプロート投手で、ブルワーズからはあと1投手がメッツへとトレードされ、2対2となる見込み。

メッツは昨季、83勝79敗でナ・リーグ東地区2位でポストシーズン進出は逃し、チームの再建を進めている。ピート・アロンソ、エドウィン・ディアスがFAで流出したことに加え、マクニール、ニモら主力選手をトレードで放出。ボー・ビシェット、ルイス・ロベルト、デビン・ウィリアムズ、マーカス・セミエンら新戦力でチームを構成する。

また、先発は昨季12勝のクレイ・ホームズをはじめ、ショーン・マナイア、デービッド・ピーターソンら豊富で、千賀にも影響が出てきそうだ。