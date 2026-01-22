¡ÖFOD SHORT¡×¹ñÆâ¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¼ý±×¡¦DL¿ô¤Ç·î´Ö1°Ì¤Ë¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFOD SHORT¡×¤¬¡¢25Ç¯12·î¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥×¥ê¼ý±×¤È¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬¹ñÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖSensor Tower¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢25Ç¯7·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¤Î¼ó°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¡ØÀäÂÐ»¦¤·¤¿¤¤¥Ñ¥Ñ¡Ù¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î»Ò¡ÁÀèÀ¸¤È¤ï¤¿¤·¤Î¶³¦Àþ¡Á¡Ù¡Ø²¶¥â¥Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤·¤«È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡Ù
¡ÖFOD SHORT¡×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹°ÊÍè¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¤òÄÉ²Ã¡£12·î¤Ë¤Ï¡¢É½¸þ¤¤ÏÍ¥¤·¤¤³¹¤Î»õ²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²È¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡È»ÙÇÛÅª¤ÊÉã¿Æ¡É¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÀäÂÐ»¦¤·¤¿¤¤¥Ñ¥Ñ¡Ù(¼ç±é¡§»³Ãæ¿ò)¡¢¹â¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ÈÃ´Ç¤¶µ»Õ¤ÎÎø¤òÉÁ¤¯¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î»Ò¡ÁÀèÀ¸¤È¤ï¤¿¤·¤Î¶³¦Àþ¡Á¡Ù(¼ç±é¡§À¶Çµ¤¢¤µÉ±)¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î¥â¥ÆÃË¤¬·øÊªÃË¤Ë´ÙÍî¤¹¤ë¡Ø²¶¥â¥Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤·¤«È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡Ù(¼ç±é¡§È¬¿À·Ä¿ÎÏº¡¢»³¸ýµ®Ìé)¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢12·î¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¤Î»ëÄ°¤Ï11·î¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¡£ËèÆü5ÏÃ¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë»ëÄ°¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¿·µ¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÁý²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¶É¤Ç¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ç»É·ãÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â¡ØFOD SHORT¡Ù¤Ï¡¢¡ØÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFOD SHORT¡×¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø»ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬¼ö¤ï¤ì¤¿¡Ù¡ØÆ»Ã¼¤Ç½¦¤ï¤ì¤¿¤ï¤ó¤³·ÏÃË»Ò¤Ï¸æÁâ»Ê!?¡Ù¡Ø¡ÖÃÔ´Á!!!¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥Ë¥»¿¿ÌÌÌÜ½÷»Ò¤Ï¤¹¤ß¡Á¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ï°¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Á¡Ù¡Ø¤½¤Ð²°¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Î¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡Ù¡ØNo.1¥Û¥¹¥È¤È¤ÎÎø¤ÏÃ¯¤â¼ÙËâ¤Ç¤¤Ê¤¤ ¡ÁÂçÉÙ¹ë°ìÂ²¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿ËÍ¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÅ¾¿È¡Á¡Ù¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ø¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÌÇÃã¶ìÃã¡»¡»¡»¤·¤¿¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î³¦·¨ ¡Á²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ü¥Ë¡¼¤È¥¯¥é¥¤¥É¡Á¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
