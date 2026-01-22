¾¾ËÜ°ËÂå¡¢É×¡¦¥Ò¥í¥ß¤È¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤é¤ìÁö¤ë¡×»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤¬1·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤È¤È¤â¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹ÔÃæ¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÄÀ¤àÍ¼Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Ò¥í¥ß¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÂ¤ó¤ÇÁö¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¤ÏÊâ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¡¢¡¢Áö¤ëÁö¤ë ÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤é¤ìÁö¤ë¡¼¡¼¡¼¡×¤È»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤ê¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁö¤ë»Ñ¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÁö¤ë»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÇÆ´¤ì¤Î2¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥í¥ß¤È¾¾ËÜ¤Ï1993Ç¯¤Ë·ëº§¡£1995Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦Î¿±û¡¢1998Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾¾ËÜ°ËÂå¡¢É×¡¦¥Ò¥í¥ß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ñ¤òÈäÏª
¢¡¾¾ËÜ°ËÂå¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
