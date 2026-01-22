「今日好き」瀬川陽菜乃、きょうだいとの幼少期プリクラ公開「すでに完成されてる」「5人きょうだい賑やかそう」と話題
【モデルプレス＝2026/01/22】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期のプリクラを公開した。
【写真】「今日好き」17歳美女「目がクリクリ」可愛すぎる幼少期プリクラ
瀬川は、ファンからの「ひなぽん兄弟いる？」という質問に対し「います！5！」と回答し、きょうだいと撮影した幼少期のプリクラを投稿。写真には、兄・姉・弟2人とともに笑顔を見せる幼い頃の瀬川の可愛らしい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「なんという可愛さ」「すでに完成されてる」「目がクリクリ」「昔から美人さん」「5人きょうだい賑やかそう」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
