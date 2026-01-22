こういうの探してたーーッ！【ZARA】40・50代がGETしたい♡「上品バッグ」

「そろそろバッグが古くなってきた……」「きれいめコーデに合うバッグが欲しい！」そんなミドル世代に向けて、コーデの格上げをサポートする上品なバッグを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。高見えが狙えるレザー調素材や洗練されたデザインで、お値段以上に活躍しそうです。

クラシカルな雰囲気が漂うレザー調バッグ

【ZARA】「留め具ディテール クロスボディバッグ」\2,630（税込・セール価格）

ツヤ感のあるレザー調素材とスクエア型のシルエットが、端正な雰囲気を醸すバッグ。ゴールドカラーの金具が高見えを後押しします。取り外し可能なショルダー紐付きで、2WAYで使えるのも嬉しいポイント。

さりげないディテールに注目！

【ZARA】「マルチチャームショルダーバッグ」\2,630（税込・セール価格）

くったりとしたレザー調素材がこなれ感を生む、ショルダーバッグ。ショルダー紐のメタルチェーンやパラコードのチャームなど、さりげなく視線を集めそうなディテールも魅力です。同素材のミニポーチ付きで、イヤホンなど小物の収納に便利。内側にはジッパーポケットがあり、使い勝手も良さそう。

