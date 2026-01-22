かつて反抗期で、母を困らせた長男。鏡写しのような弟への『厳しくも温かい説教』に母、ホロリ
どんなに活発で手を焼くことがあっても、可愛い我が子達。それでも、やっぱり心配事は尽きないものです。
そんなお話を、筆者の知人A子さんが教えてくれました。
自由奔放な弟
A子さんには、大学生と小学校高学年の息子たちがいます。
兄は弟が可愛くて仕方がないようで、とにかく弟に構いまくり。
弟も照れて嫌がるそぶりを見せながらも、兄の事は慕っているようでした。
そんな可愛い弟なのですが、実はかなりの自由奔放さで、毎日周囲をハラハラさせるほど。
時には学校や近所から「元気すぎて、つい度を越してしまう」とお叱りを受けることもあり、困惑させられてしまうこともしばしば。
もちろんその都度A子さんは厳しく叱りますが、本人の心にはまだ十分に響いていないようでした。
弟を真剣に叱咤する兄、実は……
そんな弟を見て、「俺はお前の将来が心配や！」と嘆く兄。
「ご飯はありがたく食べる事。世の中には食べれん人もおるんやで！ 当たり前と思ったらあかん」
「暖かい家があって、身の回りの世話をしてくれる人がおるねん。感謝しなあかん！」
と、弟が問題を起こす度、面と向かって真剣に言ってくれます。
そんなふうにしっかりしている兄ですが、実は……。