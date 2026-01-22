強い寒波の影響で、新潟県は上越と中越の山沿いを中心に大雪となっていますが、明日23日(金)から24日(土)にかけてはJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が北上して新潟県を指向するため、普段雪の少ない下越沿岸部でもドカ雪のリスクが高まる見込みです。平地も含めた広範囲で大雪による交通障害に警戒が必要です。不要不急の外出はなるべく控えて無理のない範囲で行動するようにしてください。

今日22日朝までの24時間降雪量が50センチ超 山沿いを中心に大雪

日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5000メートル付近には、大雪の目安となるマイナス36度以下の強い寒気が断続的に流れ込んできています。



今日22日(木)午前10時までの24時間降雪量は、新潟県十日町市で59センチ、妙高市関山で57センチとなり、上越と中越の山沿いを中心に大雪となりました。今日22日(木)12時現在、上越と中越に発表されていた大雪警報は一旦解除になりましたが、中越の山沿いを中心に断続的に雪が降っています。

明日23日(金)〜24日(土)はJPCZが新潟県を指向 平地でもドカ雪リスクが高まる

今日22日(木)夜は局地的な前線の影響で、中越を中心に降雪量が多くなるでしょう。

明日23日(金)〜24日(土)にかけては、北陸付近にのびるJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が次第に北上し、新潟県を指向するようになるでしょう。JPCZがかかるタイミングで、普段は雪の少ない下越の沿岸部でも局地的に短時間で強い雪が降り、積雪が急増する恐れがあります。

(なお、JPCZが発生する場所や時間等は予測が難しいため、常に最新の天気予報を確認するようにしてください。)



平地も含めて車の立ち往生など交通障害に注意・警戒が必要です。

25日(日)にかけて警報級の大雪が予想されています。気象情報や交通情報をこまめに確認し、外出の予定を変更したり移動手段を変更したりすることも検討してください。



24時間予想降雪量(多い所)

22日(木)12時〜23日(金)12時まで

下越 平地15センチ 山沿い50センチ

中越 平地50センチ 山沿い80センチ

上越 平地30センチ 山沿い60センチ

佐渡 15センチ



23日(金)12時〜24日(土)12時まで

下越 平地40センチ 山沿い50センチ

中越 平地70センチ 山沿い70センチ

上越 平地50センチ 山沿い70センチ

佐渡 30センチ



24日(土)12時〜25日(日)12時まで

下越 平地30センチ 山沿い50センチ

中越 平地50センチ 山沿い70センチ

上越 平地40センチ 山沿い70センチ

佐渡 30センチ

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。

新潟県の週間予報 冬型の気圧配置と厳しい寒さが続く

25日(日)にかけて強い冬型の気圧配置が続き、警報級の大雪となる所があるでしょう。また、26日(月)は冬型の気圧配置が一旦緩みますが、一時的です。27日(火)以降も雪や雨が降りやすく、この時期らしい厳しい寒さが続くでしょう。体調管理にもご注意ください。